Путин подарил Эрмитажу комплект церковной утвари

Президент передал новые экспонаты Эрмитажу. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Президент России Владимир Путин, в рамках рабочего визита в Петербург, посетил Государственный Эрмитаж и передал в дар музею новые ценные экспонаты - комплект церковной утвари, являющийся частью набора для совершения таинства евхаристии.

- Комплект изготовлен в 1877 году в Санкт-Петербурге по заказу императорского двора для использования в домовой церкви в резиденции Кларен-хаус (Лондон) великой княгиней Марией Александровной, в замужестве – герцогиней Эдинбургской, - уточняет пресс-служба Кремля.

Также глава государства обсудил с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским планы развития музея.

Напомним, что визит Владимира Путина в Петербург рассчитан на два дня. Утром президент принял участие в заседании Совета законодателей в Таврическим дворце. Также в планах значится встреча с губернатором Северной столицы Александром Бегловым и осмотр нового здания станции скорой помощи в Пушкине.