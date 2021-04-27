132 машины изъяли за неделю у таксистов-нелегалов в Петербурге

Рейд по нелегальным такси прошел в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Огромное количество таксистов-нелегалов было убрано с улиц Петербурга за минувшую неделю, в течение которой шла спецоперация по поимке перевозчиков-нарушителей. Общими усилиями Межведомственная транспортная комиссия и ГИБДД изъяли и отправили на штрафстоянку 132 машины.

- С 19 по 25 апреля в городе на Неве прошла спецоперация под кодовым названием «Такси». За это время в Северной столице провели 29 мероприятий по выявлению и наказанию нарушителей. По итогам рейдов у нелегалов изъяли 132 машины, а в отношении одного из водителей возбудили уголовное дело за дачу взятки сотруднику ГИБДД, - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга.

Еще 33 водителям выписали штрафы за нарушения правил дорожного движения. Чиновники Смольного обещают не останавливаться на достигнутом и продолжат бороться с нелегальными таксистами в городе.