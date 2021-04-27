Депутатов Петербурга хотят по закону обязать исполнять предвыборные обещания и наказы избирателей

Будущих депутатов обяжут отчитываться за исполнение наказов избирателей. Фото: Александр ГЛУЗ

Депутаты Заксобрания Петербурга хотят обязать самих себя исполнять наказы избирателей. Точнее, речь идет о будущих народных избранниках, которые в пылу предвыборной борьбы обещают многое, а потом забывают о своих словах.

- По новой норме кандидат собирает все наказы избирателей в бумажном виде, передает их в избирательную комиссию. Там они регистрируются. И если кандидат будет избран, то с него можно будет спросить за их исполнение - того, что в ведении Заксобрания, например благоустройства территории, - рассказал в эфире радио «Комсомольская Правда в Петербурге», 92.0 FM депутат ЗакСа Денис Четырбок.

И сейчас горожане могут обратиться к депутатам, но это за рамками правового поля - все зависит от порядочности каждого конкретного депутата. При условии принятия новых норм, работа парламентариев станет более организованной.

- Закон позволит придать наказам юридическую силу. Это - гарантия для людей, что их предложения будут рассмотрены и по ним будут приняты решения, - подчеркнул Четырбок.