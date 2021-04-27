Арбитражный суд принял иск Смольного о реставрации сгоревшей «Невской мануфактуры»

Суд принял иск властей Петербурга о реставрации сгоревшей "Невской мануфактуры". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти принял иск Смольного по поводу реставрации сгоревшей «Невской мануфактуры». Об этом сообщается в картотеке дел. Напомним, чудовищный пожар уничтожил 10 тысяч квадратных метров бывшей фабрики. При эвакуации людей героически погиб пожарный Илья Белецкий. Гендиректора акционерного общества и его заместителя отправили в СИЗО и возбудили в отношении них уголовное дело за сотню нарушений пожарной безопасности.

Тем временем комитет по государственному контролю и охране памятников истории и культуры (КГИОП) пообещал, что мануфактуру восстановят в прежнем виде, так как она является объектом культурного наследия. Власти подали в суд на собственника, ему дают четыре года на реставрацию, но окончательное слово за арбитражем.

- Назначить судебное заседание арбитражного суда первой инстанции на 27 мая 2021 года в 09:35 в помещении суда по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6, зал № 5004, - сообщается в определении суда о принятии искового заявления к производству.