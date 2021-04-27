Петербургские рыбаки назвали цену, по которой сдают корюшку перекупщикам

Сезон корюшки еще на начался из-за поздней весны и восточного ветра. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сезон корюшки – это не только праздник живота для петербуржцев и гостей города, но и время бешеных накруток. Как рассказали «Комсомолке» рыбаки, профессионально занимающиеся ловлей самой петербургской рыбки на Финском заливе, перекупщики могут искусственно завышать цену на корюшку на 200 % и больше.

- Скажем, отпускная цена килограмма мелкой корюшки сейчас – 90 рублей, - объяснил руководитель одной из рыболовецких бригад Михаил Трунов. – То есть, это цена, по которой корюшку сдают рыбаки. Еще примерно столько же можно накинуть на хранение и транспортировку. Получаем себестоимость килограмма мелкой корюшки примерно в 180-200 рублей. Со средней и крупной порядок примерно такой же.

Для сравнения: на рынках и в магазинах мелкая корюшка в данный момент идет по цене в 400-500 рублей за килограмм. В разгар путины, когда рыбы становится много, ее отпуская цена падает до 35 рублей за килограмм – соответственно, снижаются и цены у перекупщиков.

Напомним: ранее «Комсомолка» провела весь день с одной из рыболовецких бригад на Финском заливе. О жестоких штормах, колоссальных уловах и рыбацких хитростях читайте в нашем специальном материале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Иногда поднимается такой шторм - стекла в рубке разбивает»: как рыболовецкие артели ловят корюшку в Финском заливе

Журналисты «Комсомолки» в Петербурге» провели целый день с одной из рыболовецких бригад и готовы рассказать все профессиональные секреты (подробности)

Не глаза и не жабры: Рыбаки назвали неочевидный признак отличия свежей корюшки от мороженой и порченой

По-настоящему свежей корюшки в Петербурге еще мало - так что это знание может пригодиться каждому (подробности)