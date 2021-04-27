Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 апреля 2021 19:21

Петербургские рыбаки назвали цену, по которой сдают корюшку перекупщикам

На прилавках магазинов Петербурга знаменитая рыбка оказывается по сильно завышенной стоимости
Сергей ВОЛЧКОВСергей ВОЛЧКОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)
Сезон корюшки еще на начался из-за поздней весны и восточного ветра.

Сезон корюшки еще на начался из-за поздней весны и восточного ветра.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Сезон корюшки – это не только праздник живота для петербуржцев и гостей города, но и время бешеных накруток. Как рассказали «Комсомолке» рыбаки, профессионально занимающиеся ловлей самой петербургской рыбки на Финском заливе, перекупщики могут искусственно завышать цену на корюшку на 200 % и больше.

- Скажем, отпускная цена килограмма мелкой корюшки сейчас – 90 рублей, - объяснил руководитель одной из рыболовецких бригад Михаил Трунов. – То есть, это цена, по которой корюшку сдают рыбаки. Еще примерно столько же можно накинуть на хранение и транспортировку. Получаем себестоимость килограмма мелкой корюшки примерно в 180-200 рублей. Со средней и крупной порядок примерно такой же.

Для сравнения: на рынках и в магазинах мелкая корюшка в данный момент идет по цене в 400-500 рублей за килограмм. В разгар путины, когда рыбы становится много, ее отпуская цена падает до 35 рублей за килограмм – соответственно, снижаются и цены у перекупщиков.

Напомним: ранее «Комсомолка» провела весь день с одной из рыболовецких бригад на Финском заливе. О жестоких штормах, колоссальных уловах и рыбацких хитростях читайте в нашем специальном материале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Иногда поднимается такой шторм - стекла в рубке разбивает»: как рыболовецкие артели ловят корюшку в Финском заливе

Журналисты «Комсомолки» в Петербурге» провели целый день с одной из рыболовецких бригад и готовы рассказать все профессиональные секреты (подробности)

Не глаза и не жабры: Рыбаки назвали неочевидный признак отличия свежей корюшки от мороженой и порченой

По-настоящему свежей корюшки в Петербурге еще мало - так что это знание может пригодиться каждому (подробности)