Пять лет колонии получил водитель BMW, протащивший инспектора ДПС по набережной Обводного канала

Суд дал 5 лет колонии водителю BMW, который протащил инспектора ДПС по набережной в Петербурге. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

Суд отправил на 5 лет в колонию водителя BMW, который протащил инспектора ДПС по Обводному каналу в Петербурге. Напомним, все произошло в августе 2020 года. Полицейский остановил машину для проверки документов. Внезапно пассажир иномарки перепрыгнул на водительское место, зажал руку сотрудника ДПС боковым стеклом, а после этого помчался вперед. Инспектора тащили минимум 600 метров по проезжей части.

Немногим позже полиция задержала буйного водителя. На допросе он вообще не понимал, что наездил на уголовное дело. А вот в суде раскаялся и просил сжалиться. Но ему назначили самое строгое наказание по статье.

- Евгений Щирский будет отбывать наказание в исправительной колонии строго режима в течение 5 лет, - коротко сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.