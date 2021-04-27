Смольный потратит 64 млн рублей на проведение ПМЭФ-2021

Беглов доложил Путину о подготовке к проведению ПМЭФ-2021. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал Владимиру Путину о деталях подготовки к Международному экономическому форуму в Северной столице. Напомним, важнейшее мероприятие состоится со 2 по 5 июня 2021 года, во многих гостиницах уже нет свободных номеров на указанные даты. Ажиотаж большой – форум в прошлом году не проводился из-за пандемии коронавируса.

- На сегодняшний день мы утвердили план подготовки города, создали рабочие группы, установили сроки исполнения. Бюджет Петербурга направляет на подготовку и проведение мероприятий в рамках ПМЭФ 64 миллиона рублей, цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

Кроме этого организаторы и власти подобрали помещения для центров аккредитации ПМЭФ. На место привлекаются волонтеры. Мероприятие будут широко освещать журналисты региональной «Комсомолки».