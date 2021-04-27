Петербург возьмет новые бюджетные кредиты, несмотря на небольшой госдолг

Петербург хочет взять новые кредиты у государства. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург намерен взять новые инфраструктурные облигации и бюджетные кредиты, несмотря на то, что государственный долг города сравнительно небольшой – он составляет 14% от объема собственных доходов. Об этом губернатор Александр Беглов лично рассказал Владимиру Путину. Ранее президент во время послания к Федеральному собранию пообещал, что весь объем долга того или иного региона, который выше 25% собственных доходов, заместят бюджетным кредитом. Срок погашения – до 2029 года.

- Петербург намерен воспользоваться инициативами главы государства, - передает пресс-служба Смольного.

Кроме этого Беглов доложил президенту о реализации вопросов, которые поднял Владимир Путин в послании к Федеральному собранию. В частности, власти быстро приняли решение о выплатах педагогам колледжей и техникумов за работу куратором.