Трое петербуржцев подрались за сердце дамы в Малом драмтеатре Европы на Рубинштейна

Трое мужчин подрались из-за дамы в фойе театра МДТ Европы в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Трое мужчин подрались в фойе Малого драматического театра Европы на улице Рубинштейна. Как узнала «КП-Петербург», причиной конфликта стала дама. Потасовка завязалась у дома №15 на Владимирском проспекте, после чего «сердцееды» вбежали в театр, где продолжили выяснять отношения. Под горячую руку попал даже недоумевающий охранник МДТ.

- Конфликт произошел из-за дамы, но странно вот что – избили даже не виновника, а его соседа, – сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах. – Двое мужчин напали на 28-летнего неприятеля. После окончания драки он обратился в больницу, где ему оказали помощь и отпустили. В результате драки мужчины разбили стекло на двери театра.

Полицейские пресекли дальнейшее развитие драмы и задержали одного из драчунов. 23-летний мужчина написал объяснительную в участке, после чего его отпустили.