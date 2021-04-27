Смольный ищет подрядчика, который построит подземный переход у «Лахта Центра» за 1,4 млрд рублей

В Петербурге у "Лахта Центра" построят подземный пешеходный переход. Фото: Артем КИЛЬКИН

Смольный объявил конкурс на строительство подземного пешеходного перехода у «Лахта Центра». Соответствующий аукцион появился на сайте госзакупок. Начальная стоимость контракта составляет ни много ни мало 1,4 миллиарда рублей. Подать заявку можно до 12 мая 2021 года, в этот же день выберут подрядчика-победителя.

- Длина объекта составит 240,5 метра. Общая площадь – 1770 квадратных метров, - сообщается в экспертном заключении Главгосэкспертизы, опубликованном на сайте госзакупок.

Ранее эксперты одобрили проект строительства железнодорожной платформы напротив небоскреба в Приморском районе. Однако строительство, намеченное на 2019 год, пришлось сдвинуть.