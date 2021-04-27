Количество выздоровевших от коронавируса снизилось на 40% за неделю в Петербурге

За неделю в Санкт-Петербурге почти наполовину уменьшилось количество выздоровевших от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

Суточное количество выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге снизилось на 39,74% по сравнению с прошлым вторником. Для наглядности, 20 апреля официально выписали с больничного 1613 пациентов, а 27-го – 972. Об этом сообщается в свежем отчете Межведомственного совета по борьбе с COVID-19.

При этом за семь дней слегка уменьшилось число зараженных злополучной инфекцией – на 5,31%. А количество госпитализаций с коронавирусом и пневмонией увеличилось, но только лишь на 1,08%. Свободных коек в стационарах достаточно много – 20%, это 1051 место. Доля тяжелобольных насчитывает 26%. На аппарате ИВЛ находятся 158 человек.

- На протяжении прошедших 2-х недель, к сожалению, замедлились темпы массовой вакцинации. Спад второй волны пандемии при этом продолжается, но медленно и нестабильно, - сообщается в экспертном отчете.