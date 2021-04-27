В центре Санкт-Петербурга перекроют дороги во время майских праздников

С 29 апреля по 9 мая в центре Санкт-Петербурга перекроют ряд улиц. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Смольный опубликовал проект распоряжения, касающийся перекрытия дорог на период с 29 апреля по 9 мая. Причина тому – репетиции и сам торжественный парад Победы. По планам властей, парковку машин запретят с полуночи 29 апреля до 12:30 9 мая на набережной Мойки от Невского проспекта до Певчевского моста, на Певческом проезде вдоль дома №4 и домов с 6 по 8 на Дворцовой площади, а также на Миллионной улице.

- Прекратить движение транспорта в период с 14:00 до 18:00 часов 30 апреля, с 14:00 до 18:00 часов 5 мая, с 07:00 до 12:30 часов 7 мая на следующих участках дорог: наб. р. Мойки от Невского пр. до Певческого моста; Миллионная ул.; Певческий проезд (вдоль д. 4 и д. 6-8 по Дворцовой пл.); наб. Зимней канавки; Дворцовая наб.; Дворцовый проезд; Адмиралтейский пр. от Гороховой ул. до Невского пр.; Адмиралтейская наб.; Невский пр. от Садовой ул. до Дворцового проезда, - сообщается в проекте распоряжения, проходящем антикоррупционную экспертизу.

Но и это не все. С 15:00 8 мая до 12:30 9 мая для автомобилей станут недоступны Миллионная улица, набережная Мойки от Невского проспекта до Певческого моста, Певческий проезд возле упомянутых выше домов, набережная Зимней канавки, а также Дворцовая набережная. А с 15:00 до 16:30 8 мая и с 09:00 до 12:30 9 мая не проехать будет по Дворцовому проезду, Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Невского проспекта, Адмиралтейской набережной и Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда.

Но проект распоряжения окончательно не утвержден.