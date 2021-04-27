Алиса Фрейндлих возвращается на сцену БДТ после выздоровления от коронавируса

БДТ анонсировал первый спектакль с участием Алисы Фрейндлих после ее выздоровления от коронавируса. Фото: БДТ имени Товстоногова

БДТ имени Товстоногова наконец-то анонсировал спектакль с Алисой Френдлих – это первая постановка с участием легендарной актрисы после ее выздоровления от коронавируса. Напомним, лечение звезды «Служебного романа» растянулось на два месяца. Не обошлось без осложнений на сосуды и поражения легких почти на 90%. Однако Алиса Бруновна победила злополучную заразу, выписалась из больницы и долечилась дома на Рубинштейна.

- 28 апреля, в 13:00 мы открываем продажу билетов на спектакль «Волнение» в постановке Ивана Вырыпаева по пьесе, написанной им специально для БДТ и актрисы Алисы Фрейндлих! Спектакль состоится на второй сцене БДТ (Каменноостровский театр) 25 мая, 2 и 17 июня, а также 4 июля, - сообщили в пресс-службе Большого драмтеатра.

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