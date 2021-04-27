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Общество27 апреля 2021 23:46

Дмитрий Ваньчков стал замглавы комитета по транспорту Петербурга

До новой должности он возглавлял городской Центр управления парковками
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В комитете по транспорту Петербурга появился новый зампредседателя - Дмитрий Ваньчков. Фото: Смольный

В комитете по транспорту Петербурга появился новый зампредседателя - Дмитрий Ваньчков. Фото: Смольный

Дмитрия Ваньчкова назначили заместителем председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга. Его имя, должность и фотография появились в разделе «сведения о руководителях» на официальном сайте Комтранса. До этого назначения Ваньчков возглавлял Центр управления парковками Северной столицы. Новоиспеченный чиновник вскоре получит первую ответственную обязанность - следить за перекрытием движения в центре во время майских праздников.

- Контроль за выполнением распоряжения «О введении временных ограничений и прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального значения в Санкт-Петербурге с 29 апреля по 9 мая» возложить на заместителя председателя Комитета Ваньчкова Д.Ю, - сообщается в проекте распоряжения на сайте Смольного.