Аршавин развеял слухи о «дружбе» между «Зенитом» и «Сочи»

Андрей Аршавин ответил на обвинения в "договорняках" между "Зенитом" и "Сочи". Фото: Илья СМИРНОВ

Андрей Аршавин развеял слухи о так называемой «дружбе» между «Зенитом» и «Сочи». Дело в том, что больше половины состава команды южан – это бывшие игроки петербургского клуба, некоторые из них отданы в аренду. Болельщики других клубов РПЛ давно называют состав сочинцев не иначе как «Зенит-2» и постоянно подозревают их в договорных матчах. К слову, «Зенит» выиграл всех четыре игры с «Сочи» в рамках чемпионата России.

- Так сложилось, что у «Зенита» было много игроков, а у «Сочи» не было набора квалифицированных футболистов, чтобы играть в чемпионате России. Поверьте мне, если вы посмотрите, условный «Арсенал» столь же хорошо договаривается со «Спартаком», но здесь нет системы и паутины. В этом нет какого-то одного управленческого смысла, - заверил Аршавин в интервью на YouTube-канале сине-бело-голубых.

Добавим, что следующий матч «Зенита» против «Локомотива» может стать чемпионским для сине-бело-голубых. Игра состоится в воскресенье, 2 мая, на «Газпром Арене».