11-летний мальчик без вести пропал в Санкт-Петербурге

Пропавшего 11-летнего мальчика разыскивают в Петербурге. Фото: "ЛизаАлерт"

В Санкт-Петербурге разыскивают 11-летнего мальчика, пропавшего без вести. От ребенка ничего не слышно с 27 апреля. На дворе тем временем наступила холодная ночь среды, 28 апреля. Родные мальчика обратились за помощью в полицию и к волонтерам поискового отряда «ЛизаАлерт». Судя по форуму добровольцев, ребенка ищут по всему городу, определенный район не указан.

- Пропал 11-летний Миша Репников. Его приметы следующие: рост 158 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы, серо-голубые глаза. Был одет в синюю куртку, белое поло (футболку – Прим.ред.), темно-синие брюки, темно-зеленые кеды и темно-синюю шапку, - сообщается в ориентировке на мальчика.

Ориентировка на мальчика. Фото: "ЛизаАлерт"

Если вам что-то известно о местонахождении Миши, просьба сообщить об этом по телефону 8(800)700-54-52 или 112.