Последние новости в Санкт-Петербурге на 28 апреля 2021 года: Приезд Путина и золотая шаверма

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 28 апреля 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге к утру среды, 28 апреля 2021 года. Северную столицу посетил президент. Владимир Путин сначала заглянул в Эрмитаж и передал директору Михаилу Пиотровскому на хранение уникальные экспонаты, которых создали по заказу императора Александра II. Затем президент встретился с губернатором Александром Бегловым в Смольном, где ему зачитали короткий доклад о развитии города в период пандемии. «КП» вычленила все самое главное из беседы в отдельном материале.

Северная столица вновь отметилась на федеральном уровне - в одном из заведений фаст-фуда начали делать шаверму из… золота. Блюдо покрывают драгоценным металлом 525-й пробы и добавляют щепотку внутрь. При этом повара заверяют, что золото хоть и настоящее, но специальное, пригодное для пищи и широко используемое в кулинарии.

Школьники Петербурга наконец-то узнали, что с 1 по 10 мая они свободны от «цепей» учебы. Это подтвердили в городском комитете по образованию. Что касается детских садов, то они продолжат работать, но только в формате дежурных групп.

И немного политики – глава Законодательного собрания Санкт-Петербурга подал документы на выборы в Государственную думу. Если у Вячеслава Макарова все получится, то скоро парламент города получит нового председателя.