Четыре машины разбились в ДТП каршеринга и легковушки в Петербурге

Четыре машины разбились в ДТП каршеринга и легковушке на ВО в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Утро среды, 28 апреля 2021 года, на Васильевском острове Санкт-Петербурга началось с серьезной аварии. В восьмом часу на 26-27 линиях ВО не поделили дорогу легковой автомобиль и машина каршеринга. Однако от удара пострадали не две, а четыре машины - под "раздачу" попали припаркованный фургон и "Мини Купер".

- Каршеринг и другая легковушка столкнулись на 26-27 линия Васильевского острова. Все живы, целы. Машины в "тотал", - рассказал в социальной сети очевидец аварии.

Машины действительно пострадали сильно. Бамперы буквально разлетелись в щепки, раскидав по дороге осколки. Причем, удивительно, как автомобиль каршеринга оказался разбил и спереди и сзади. Либо его покрутило от удара и он бился два раза, либо уже был разбитый ранее.

На данный момент участники аварии ждут инспекторов дорожной полиции, чтобы зафиксировать ДТП и выяснить, кто из них виноват.