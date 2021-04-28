Жестокое убийство водителя грузовика из-за металла 22-летней давности раскрыли в Ленинградской области

В Ленобласти раскрыли убийство водителя грузовика 22-летней давности Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга и Ленинградской области раскрыла убийство водителя грузовика, которое произошло 22 года назад. Известно, что двух подозреваемых в преступлении задержали 27 апреля 2021 года, одного в Северной столице, второго в Пскове. Однако их искали с 1999 года.

- Так, 23 июля 1999 года в полицию обратилась женщина и рассказала, что домой с работы не вернулся ее 27-летний сын, работавший водителем на автомобиле "МАЗ". Парень перевозил цветной металл и в тот день должен был ехать в морской порт Петербурга. Однако вечером его машина была обнаружена в городе Павловск без водителя и металла, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Только спустя почти 22 года полиция нашла подозреваемых. Ими оказались 52-летний житель Пскова и 54-летний петербуржец. Выяснилось, что тем далеким летом мужчины увидели забуксовавший грузовик, напали на водителя, чтобы украсть металл. Самого парня вывезли в поле, зарезали ножом, а труп скинули в канаву.

Оба подозреваемые сейчас находятся под стражей. Их ждет расследование.