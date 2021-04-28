Беглов поздравил работников скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга с праздником

Беглов поздравил работников скорой помощи Петербурга с праздником Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В среду, 28 апреля 2021 года, по всей России впервые отмечается День работника скорой медицинской помощи. Эта дата была внесена в календарь общенациональных праздников год назад, когда началась пандемия. С профессиональным праздником медиков и водителей скорых Санкт-Петербурга поздравил губернатор Александр Беглов.

- Благодарю всех врачей, фельдшеров, медсестер, диспетчеров, водителей скорой медицинской помощи за добросовестную службу Петербургу и его жителям. Сегодня у вас есть высокотехнологичное оборудование и цифровые системы связи, но для пациентов не менее важно ощущать ваше сочувствие и душевное тепло, - отметил градоначальник.

Беглов добавил, что сотрудники неотложки в Петербурге всегда были на высоте, как в своих профессиональных качествах, так и человеческих. За прошлый год бригады скорых приехали на полтора миллиона вызовов и каждый десятый из них был связан с коронавирусом.

- Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, успехов в благородном труде!