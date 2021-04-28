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Общество28 апреля 2021 10:23

Почти 19 тысяч человек обследовали на коронавирус в Петербурге за сутки

Данные на утро 28 апреля приводит Смольный
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Еще около 19 тысяч петербуржцев сделали тесты на ковид.

Еще около 19 тысяч петербуржцев сделали тесты на ковид.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Около 19 тысяч петербуржцев прошли обследование на наличие коронавирусной инфекции за последние сутки. Об этом, со ссылкой на данные Оперативного штаба, сообщает пресс-служба городской администрации.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 18 894 человека, - уточняют в Смольном.

Также за минувшие сутки операторами городской информационно-справочной службы 122 обработано 13 910 вызовов по вопросам, связанным с коронавирусом.

Напомним, что по этому же короткому телефонному номеру петербуржцы могут вызвать врача на дом или записаться на вакцинацию.