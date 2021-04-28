Выплаты школьникам в 10 тысяч рублей могут стать ежегодными в Петербурге

Смольный планирует сделать ежегодной выплату в 10 тысяч рублей родителям школьников. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Петербурга рассматривают возможность сделать выплаты школьникам в размере 10 тысяч рублей ежегодными. Об этом, в эфире телеканала «Санкт-Петербург», заявил глава Комитета по соцполитике Александр Ржаненков.

- В этом году никаких проблем с выплатами не будет, все данные по школьникам есть, деньги придут на счета родителей из расчета по 10 тысяч на одного учащегося. Предусматривается, чтобы это стало системной ежегодной выплатой, которая поможет собирать ребенка в школу, - отметил Ржаненков.

Напомним, что о единовременной выплате родителям всех детей школьного возраста и будущих первоклашек (на каждого ребенка), которые в сентябре 2021 года пойдут в школу, во время послания Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин.

Эти деньги должны быть выплачены в середине августа текущего года, чтобы помочь родителями собрать детей в школу.