Фото с места ДТП с автобусом в Ленинградской области 28 апреля 2021 года: Четыре человека погибли

Фотографии с места страшной аварии с автобусом в Ленобласти / Фото: Упрдор Северо-Запад

Жуткая авария произошла в Бокситогорском районе Ленобласти. В распоряжении "Комсомолки" появились фото с места ДТП с автобусом в Ленинградской области 28 апреля 2021 года, в котором погибли четыре человека. На трассе около 9 часов утра в районе деревни Дыми столкнулись заказной ПАЗ и легковушка "Мицубиси Лансер".

Авария произошла около 9 часов утра

- Нам поступила информация об аварии на 418-м километре трассы А-114 Вологда — Тихвин — автомобильная дорога Р-21 "Кола". Известно, что произошло столкновение заказного автобуса, который ехал без пассажиров, а также легкового автомобиля, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

"Лансер" от удара смяло так, что он превратился в металлолом

За рулем легковушки находился 22-летний мужчина, в его салоне еще трое - двое мужчин и одна женщина. От чудовищного удара все четверо погибли на месте.

Погибли четыре человека Фото: Предоставлено "КП"

Судя по фото с места ДТП, от "Мицубиси" остался только металлолом. Машина смята полностью. Автобус же пострадал не очень сильно. Сейчас на месте аварии работают инспекторы ГИБДД, которые выясняют причины страшного ДТП в Ленинградской области 28 апреля 2021.