Рост заболеваемости коронавирусом снова зафиксирован в Петербурге 28 апреля

Более 720 человек заболели коронавирусом в Петербурге на 28 апреля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге каждый день наблюдается рост интенсивности распространения коронавируса. Передышка оказалась недолгой - с 18 по 24 апреля ежедневный прирост составлял менее 700 человек и казалось, что пандемия идет на спад. Однако в среду, 28 апреля 2021 года, рост числа новых заболевших составил 1,5 процента по сравнению с днем ранее.

- В Петербурге за последние сутки зафиксировано еще 723 случая заражения коронавирусом. Всего за время пандемии официально заболели 414 299 человек, - рассказали в оперативном штабе по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 28 апреля / Фото: Яндекс

Есть и положительные новости - число выздоровевших значительно превышает заразившихся. За сутки были выписаны 1087 пациентов. В общей сложности за год инфекцию побороли 372 685 человек. Увы, не обошлось и без новых жертв - 34 человека умерли за сутки, за все время - 13 154.

Напомним, что сегодня отмечается День работника скорой медицинской помощи. Губернатор Александр Беглов поздравил всех причастных с профессиональным праздником, а также отметил, что за прошлый год бригады скорых приехали на полтора миллиона вызовов и каждый десятый из них был связан с коронавирусом.