Петербургские депутаты приняли закон о наказах избирателей в первом чтении

Парламент принял в первом чтении закон, обязывающий исполнять предвыборные обещания. Фото: Александр ГЛУЗ

Депутаты парламента Санкт-Петербурга приняли в первом чтении законопроект от наказах избирателей. Речь идет о предвыборных обещаниях кандидатов, которые впоследствии не всегда исполняются. Теперь обязательства будущих народных избранников прописали законодательно.

- Наказ избирателя – самый главный закон для депутата. Если он принят – он должен быть выполнен, - отметил автор инициативы депутат Денис Четырбок.

Предполагается, что все официальные наказы - обращения избирателей - будут в документальном видет регистрироваться в избирательной комиссии и потом, если кандидат стал депутатом, то с него можно спросить за из исполнение.

- Парламент должен быть демократичным, открытым. И чтобы формировали этот парламент простые люди. Главное - желание помочь людям на территории. Закон упорядочит эту работу, он нужен. Можно и дальше ошибаться, заблуждаться: главное - предавать нельзя. Это закон не для нас, а для избирателей, - отметил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.