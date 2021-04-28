Мощный пожар разгорелся в историческом доме на Большом проспекте ПС в Петербурге

Исторический дом загорелся в центре Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

В Петроградском районе Санкт-Петербурга утром в среду, 28 апреля 2021 года, произошел мощный пожар. Сообщение о ЧП в доме 57 по Большому проспекту Петроградской стороны на пульт экстренной службы поступил в 12:03 часов. Изначально из-за угрозы распространения ранг пожара был повышен до 1БИС, но уже через 10 минут спасатели присвоили возгоранию степень сложности 2БИС.

- К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 6 единиц техники и 30 человек личного состава, - рассказали в пресс-службе МЧС.

Горящий дом - это Доходный дом Урвича, здание 1910-1913 годов постройки. Как сообщают в социальных сетях очевидцы, перед возгоранием они слышали звук хлопка, предположительно, газа.

На данный момент от здания поднимается густой дым. Информации об эвакуации жильцов не поступало.