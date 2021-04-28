Закон о зонах зеленых насаждений в Петербурге принял городской парламент

Депутаты обновили закон о зеленых зонах Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Депутаты петербургского Заксобрания приняли в третьем, окончательном чтении новый вариант закона о зонах зеленых насаждений общего пользования - ЗНОП - которым регламентируется, что можно отдавать под застройку например, а что - нет.

- Закон подготовлен по итогам инвентаризации зеленых насаждений города сразу за два года. Это огромная работа, и участие в ней принимали все – исполнительные органы власти, депутаты Законодательного Собрания, органы местного самоуправления, - сообщает пресс-служба ЗакСа.

В итоге список ЗНОП увеличился более чем на 90 гектаров. Без изменений в меньшую сторону соранены территории лесопарка Гагарка в Сестрорецке, парка Интернационалистов, бывшего Митрофаньевского кладбища, Полежаевского парка.

Остался в нем и Литовский сад, который хотели из списка убрать. А вот сквер в Кузнечном переулке в ЗНОП не внесли. Кроме того, в перечень резерва озеленения включены: территория Ржевского лесопарка (почти 90,5 га), две территории в Зеленогорске (общей площадью 4,2 га), территория в Каменке (почти 3 га).

- Итоговый вариант законопроекта обобщает не только итоги инвентаризации зеленых насаждений сразу за два года – 2018-й и 2019-й, но и включает дополнительные предложения петербургских парламентариев. В «зеленую книгу» нашего города вошло более трехсот новых страниц. Кроме того, на основании предложений жителей и органов местного самоуправления уточняются сведения о более чем 600 городских территорий зеленых насаждений, свыше 50 парков и скверов получат собственные названия, - отметил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.