Пожар тушат на Большом проспекте П.С. Фото: Олег ЗОЛОТО

Серьезный пожар тушат в Петроградском районе Петербурга. Утром 28 апреля огонь вспыхнул в здании дореволюционной постройке , где, по словам очевидцев, произошел хлопок газа. «Комсомолка» публикует фото и видео с места мощного пожара на Большом проспекте Петроградской стороны, где работают экстренные службы.

- Люди выбегали без одежды, с мокрыми головами и прочее. Огонь вспыхнул на четвертом этаже, сейчас его локализовали, - рассказали корреспонденту «КП-Петербург» очевидцы произошедшего.

Осколки побили две машины во дворе дома. Фото: Олег ЗОЛОТО

По предварительным данным, пострадали два человека, в том числе пожилая женщина. на месте ЧП работают несколько машин противопожарной службы МЧС и скорой помощи.

- 28 апреля в 12:03 поступило сообщение о пожаре по адресу: Петроградский район, Большой проспект, 57. Из-за угрозы распространения огня в 12:15 пожару присвоен ранг 1БИС. В 12:24 ранг пожара повышен до №2. К ликвидации пожара привлечено шесть единиц техники и 30 человек личного состава МЧС, - уточняют в пресс-службе ведомства.