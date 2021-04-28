Беглов поручил снести торговые павильоны у метро "Озерки" в Петербурге

В Выборгском районе сносят девять незаконных торговых павильонов Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге сносят торговые павильоны рядом со станцией метро "Озерки" в Выборгском районе. К демонтажу рабочие приступили в среду, 28 апреля 2021 года, по поручению губернатора города Александра Беглова. Всего от незаконных торговых точек освободят порядка 400 квадратных метров площади.

- Это городская территория, и землепользователи должны соблюдать законы Санкт-Петербурга, касающиеся аренды земельных участков. Освобождая участки, город действует в рамках закона, на основании документов о расторжении аренды и судебных решений. Ситуация контролируется, проверки будут продолжены, - сказал Александр Беглов.

Договор аренды на размещение здесь ларьков был расторгнут еще в 2018 году, однако предприниматели не спешили уходить.

Губернатор добавил, что после сноса территорию, где были павильоны, расчистят и облагородят.