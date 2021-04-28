Силовики опровергли информацию о вооруженном захвате администрации садоводства под Петербургом

Силовики опровергли информацию о захвате садоводства в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Днем в среду, 28 апреля 2021 года, средства массовой информации сообщили о том, что в одном из садоводств под Санкт-Петербургом произошел вооруженный захват. Якобы, 10 человек ворвались в администрацию СНТ "Юбилейное-Ручьи" во Всеволожском районе Ленобласти. Однако, как выяснила "Комсомолка", ничего подобного не было.

- Около 11:40 часов в полицию Всеволожского района Ленобласти поступило сообщение о стрельбе и конфликте в СНТ "Юбилейное". Прибывшими сотрудниками полиции установлено, что произошел конфликт между собственниками, - сообщил "КП-Петербург" источник.

Проверка показала, что стрельбы тоже никакой не было, как и возможной драки. Все участники конфликта живы и здоровы.

Разбираться в своих отношениях владельцы дачных участков продолжат сами, без участия полиции.