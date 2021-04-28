Ленобласть вошла в лидеры по количеству убийств в стране с начала 2021 года

Ленобласть вошла топ-5 рейтинга по количеству убийств в стране с начала 2021 года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ленинградская область оказалась в списке лидеров по стране по зарегистрированным убийствам и покушениям на убийство с начала 2021 года. Свежую статистику в среду, 28 апреля 2021 года, опубликовала генеральная прокуратура России.

- С января по март в Ленинградской области зарегистрировано 68 убийств и покушений на убийство. Так, по стране регион оказался на четвертом месте, - говорится в отчете генпрокуратуры.

Лидеры данного антирейтинга - Московская область, Красноярский край и Республика Татарстан, где было совершено по 74 особо тяжких преступлений. Следом идет Башкортостан - 73 преступления и Кемеровская область - 70 преступлений.

Санкт-Петербург в этом списке занимает лишь 16-е место. С начала года в Северной столице зарегистрировано 33 убийства и покушения на него.