Причиной пожара в доме на Петроградке мог стать хлопок газа

Очевидцы назвали причину пожара в доме на Петроградской стороне в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Причиной мощного пожара в доме 57 по Большому проспекту Петроградской стороны в Санкт-Петербурге мог стать хлопок газа. Об этом "Комсомолке" рассказали очевидцы. Возгорание произошло в полдень среды, 28 апреля 2021 года. Как рассказали владельцы авто, чьи припаркованные возле дома машины пострадали.

- Взрыв, очевидно огонь набрал силу. Вышибло окно, горшки повылетали и прямо на машины, - рассказал владелец одной из разбитых машины.

На данный момент известно, что пострадали как минимум две машины - у них разбиты стекла. Что с остальными припаркованными автомобилями, пока не известно.

Тем временем, спасатели продолжают борьбу с огнем. Постепенно с ранга 2БИС уровень угрозы пожара был понижен до первого номера. Сейчас на месте работают 60 спасателей из состава МЧС и 12 единиц спецтехники. По предварительным данным, есть пострадавшие среди жильцов.