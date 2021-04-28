Сергей Карасев назначен арбитром на матч «Зенит» – «Локомотив»

Игру с "Локомотивом" рассудит Сергей Карасев. Фото: ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов.

Арбитр из Москвы Сергей Карасев рассудит игру «Зенит» – «Локомотив», в которой сине-бело-голубые могут стать чемпионами Российской премьер-лиги. О назначении судей на игры 28 тура РПЛ стало известно 28 апреля.

- Ранее Карасев работал на 38 играх с участием «Зенита», в которых петербуржцы одержали 23 победы, девять раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений, - сообщает пресс-служба «Зенита».

Отметим, что на игре будет работать система видеогол (VAR).

О важности победы над «Локомотивом» и обеспеченного чемпионства уже заявили многие игроки «Зенита».

- Очень важно сделать это дома, потому что дома мы ни разу не становились чемпионами, - отметил Артем Дзюба.

Согласен с ним и Малком: «Очень надеюсь, что следующее воскресенье станет тем днем, когда мы завоюем титул».

Сам решающий матч пройдет 2 мая на «Газпром Арене». Начало - в 19:00.