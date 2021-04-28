Рост преступности на 38% произошел в Петербурге за год Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург продолжает поддерживать статус бандитского города. По данным генеральной прокуратуры России, опубликованным в среду, 28 апреля 2021 года, за год в Северной столице зарегистрировано на 38,8 процентов преступлений больше, чем годом ранее. При этом, около 44 процентов из них небольшой и средней тяжести.

- Относительно предшествующего года по всей стране в пределах 1,2 процента возросло число преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства - порядка 9,6 тысяч. В Петербурге число таких криминальных деяний увеличилось в полтора раза - всего 965 преступлений, - говорится в отчете.

Всего за 2020 года в Петербурге зарегистрировано на 16 тысяч криминальных случаев больше, чем годом ранее.

Добавим, что с начала 2021 года Ленобласть вошла в список лидеров по стране по убийствам и покушениям на убийства. А Петербург занял лишь 16 место.