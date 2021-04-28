Фельдшеру скорой помощи, случайно убившему пациента в Петербурге, вынесли приговор

Фельдшер скорой получил год ограничения свободы за неосторожное убийство пациента. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Московский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении фельдшера скорой помощи, который по неосторожности убил пациента на выезде. ЧП произошло летом 2020 года в доме на Дунайском проспекте, куда приехала специальная психиатрическая бригада службы 03.

- Суд установил: обвиняемый, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, совершил причинение смерти по неосторожности пациенту. А именно: в процессе физического стеснения при недобровольной госпитализации своими руками надавил на шею пациенту, причинив последнему тупую закрытую травму шеи, которая сопровождалась развитием механической асфиксии, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Проще говоря, фельдшер пережал горло буйному больному, из-за чего тот погиб от удушения.

Сам подсудимый вину признал, раскаялся и просил не лишать его возможности работать в медицине. Учитывая все характеристики и обстоятельства, суд назначил фельдшеру год ограничения свободы.