«Невскую мануфактуру» оштрафовали на 80 тысяч рублей за нарушения противопожарных правил

"Невскую мануфактуру" наказали за нарушение противопожарных норм. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

28 апреля в Петербурге состоялось перенесенное заседание суда по административному делу о нарушении противопожарных правил руководством предприятия «Невская мануфактура». По злой иронии, 12 апреля, когда и должен был пройти суд, на фабрике произошел мощнейший пожар, стоивший жизни спасателю МЧС.

- Мировой судья судебного участка №137 вынес постановление о привлечении к административной ответственности по статье «Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор» АО«Невская мануфактура». Суд назначил наказание в виде штрафа в 80 000 рублей, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что нарушения на «Невской мануфактуре» находили в течение долгого времени, однако руководство предприятия не торопилось исправлять ситуацию. Теперь, после пожара, в отношении главы фабрики и его заместителя возбуждено уголовное дело, оба арестованы.