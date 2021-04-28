Кто погиб в смертельном ДТП с автобусом в Ленобласти, рассказали в полиции

Водитель и три пассажира иномарки стали жертвами ДТП. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

В полиции рассказали, кто погиб в страшном ДТП в Ленобласти, где столкнулись автобус ПАЗ и легковой «Мицубиси Лансер». Авария произошла утром 28 апреля у деревни Дыми Бокситогорского района.

- По предварительной информации, около 9:00 произошло столкновение заказного автобуса ПАЗ (без пассажиров) и легкового автомобиля «Мицубиси Лансер», под управлением водителя-мужчины 1998 года рождения. В результате ДТП водитель «Мицубиси» и трое его пассажиров (женщина и двое мужчин) от полученных травм скончались на месте происшествия, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным дорожных служб, еще один человек (вероятно водитель автобуса) пострадал и был госпитализирован.

На месте трагедии работают дознаватели Госавтоинспекции, по факту произошедшего начата доследственная проверка. Причины ДТП устанавливаются.