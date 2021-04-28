Путин посетил станцию скорой помощи в Пушкине

Президент поздравил врачей скорой помощи с профессиональным праздником. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

28 апреля в России отмечают новый праздник - День работника скорой медицинской помощи. Год назад, на волне пандемии коронавируса, он был учрежден по инициативе президента страны. А спустя год Владимир Путин приехал поздравить медиков на станцию скорой помощи в Пушкине, что под Петербургом. Глава государства осмотрел новые реанимационные машины, оборудование и пообщался с врачами.

- У вас тут прямо как космический корабль, - отметил глава государства, осматривая с главврачом станции новую машину скорой помощи.

По словам Владимира Путина, больные, которые звонят в службу «03», хоть иногда кричат и ругаются, но ждут врачей как ангелов.

Отметим, что пушкинское отделение скорой помощи введено в эксплуатацию в августе 2020 года. Оно располагается в двухэтажном здании, площадью 2,5 тысячи квадратных метров. Ежедневно здесь дежурят 10 медицинских бригад.