Марине Кохал продлили срок ареста в СИЗО до 30 июня

Суд продлил арест Марине Кохал до 30 июня / Фото: Пресс-служба судов Петербурга

В Смольнинском районном суде Санкт-Петербурга состоялось очередное заседание по делу о расчленении рэпера Энди Картрайтера. В среду, 28 апреля 2021 года, суд снова принял решение продлить Марине Кохал, жене музыканта, подозреваемой в его убийстве, арест с нахождением в СИЗО.

- Сторона защиты просила избрать домашний арест или иную, не связанную с лишением свободы, меру, - рассказала пресс-служба судов Петербурга.

Срок заключения продлен по 30 июня 2021 года.

Напомним, что Марину Кохал обвиняют в убийстве Картрайтера, но она это не признает. Сама же женщина заявляет, что лишь расчленила тело супруга, который был уже мертв, чтобы избавить его от дурной славы среди фанатов.

В итоге одной из последних экспертиз, Кохал признана вменяемой.

Следствие считает, что Марина отравила супруга, после чего расчленила его, а чтобы избавиться от улик, некоторые органы постирала в машине.