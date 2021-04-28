Руководитель Союза застройщиков Петербурга спрогнозировал резкий рост цен на квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках Санкт-Петербурга дорожают рекордными темпами. Фото: Олег ЗОЛОТО

Собственное жилье, и сейчас-то мало кому доступное, в будущем вообще может стать для большинства несбыточной мечтой. По словам руководителя Союза застройщиков Санкт-Петербурга Алексея Ефимова, в ближайшие годы нас ждет резкий рост цен на квартиры в новостройках.

- За прошлый год цены на первичное жилье выросли в среднем на 28-45 %, - отмечает эксперт. – Причина тому – резко возросший спрос из-за льготной ипотеки и введение эскроу-счетов, из-за которых застройщик получает деньги не с самого начала строительства, как раньше, а только после того, как дом построен и сдан в эксплуатацию.

Из-за этого, по словам Ефимова, на рынке скоро образуется застой, а потом – дефицит нового жилья. Дефицит вновь приведет к росту спроса, и все закрутится с новой силой. Вероятнее всего, уже через несколько лет доступное жилье полностью перекочует в Ленинградскую область, в те ее районы, которые непосредственно граничат с Петербургом.

Напомним: ранее «Комсомолка» подробно рассказывала, откуда взялся взрывной рост цен на «первичку» в Петербурге, и стоит ли сейчас брать жилье в ипотеку.

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