Гендиректора петербургской компании задержали за неуплату налогов в 46 млн рублей

В Санкт-Петербурге задержан генеральный директор одной из организаций, подозреваемый в неуплате налогов Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге в среду, 28 апреля 2021 года, задержали генерального директора одной крупной фирмы, который подозревается в неуплате налогов на 46 миллионов рублей. Накануне в офисе 36-летнего мужчины прошли обыски, а также было возбуждено уголовное дело.

- Следствие полагает, что гендиректор одного из обществ с ограниченной ответственностью с апреля 2016 года по октябрь 2018 года включал в налоговые декларации по НДС заведомо ложные сведения о наличии у его фирмы права на применение налоговых вычетов по НДС в связи с якобы имевшимися хозяйственными отношениями данной организации с рядом других фирм, - рассказали в следственном комитете города.

При этом, эти самые фирмы явно имеют признаки "однодневок". После поддельные декларации он отдавал в налоговую. Так, в бюджет страны не дошло более 46 миллионов рублей.

На данный момент расследование продолжается.