Петербуржца задержали по подозрению в регулярном насилии своей падчерицы Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, подозреваемого в многолетнем насилии над своей падчерицей. В заявлением в следственный комитет 25 апреля 2021 года обратилась мать 15-летней девочки. Со слов женщины, все началось, когда ее дочери было всего четыре года.

- В заявлении говорилось, что 46-летний мужчина с 1 июня 2009 года по 31 августа 2010 года совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей падчерицы 2005 года рождения, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Было возбуждено уголовное дело и проведена проверка. В ходе нее выяснилось, что в период с 17 октября 2013 по 1 января 2014 мужчина изнасиловал свою падчерицу. Девочке было около 8-9 лет.

Мужчину задержали и отправили под стражу. Ему грозит до 20 лет колонии.