В честь Дня работника скорой помощи подсветят Дворцовый мост

Пушка Петропавловки стреляла в честь медиков скорой помощи. Фото: vk.com/komzdravspb

28 апреля в России отмечают самый молодой профессиональный праздник - День работника скорой медицинской помощи. Год назад, в разгар пандемии, когда на врачей легла невероятная нагрузка, его учредили по предложению президента России. Сам Владимир Путин уже поздравил медиков, посетив станцию скорой помощи в Пушкине. А в полдень от стен Петропавловской крепости в честь врачей был дан залп из пушки.

- Полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости сегодня прозвучал в честь Дня работника скорой медицинской помощи. Участие в торжественном мероприятии принял главный врач «Городской станции скорой медицинской помощи» Алексей Бойков, а также руководители подстанций службы «03», - сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению Петербурга.

Но на этом торжественные мероприятия не закончились. Медиков тепло поздравили волонтеры, помогавшие им в пандемию. Вечером в БКЗ «Октябрьский» состоится праздничный концерт, а с наступлением темноты Дворцовый мост Петербурга подсветят в красно-синих тонах.