Военный поезд акции «Мы - армия страны! Мы - армия народа!» встретили в Петербурге

Поезд Армии России прибыл в Петербург. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербург стал еще одним городом, куда прибыл военный поезд акции «Мы - армия страны! Мы - армия народа!». Встречать состав на Московский вокзал Северной столицы прибыл командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев.

- На площади перед вокзалом развернута выставка новейшей боевой техники, стрелкового вооружения, военной формы одежды, мультимедийные площадки военных вузов. В программе встречи – концерт творческих военных коллективов, - отмечает пресс-служба ЗВО.

В составе поезда есть много тематических вагонов. Некоторые посвящены событиям Великой отечественной войны, другие - новейшим достижениям современной армии.

- Вагон «Победа над невидимым врагом» посвящен борьбе с инфекцией COVID-19, - отмечают в ЗВО.

Здесь же врачи Военно-медицинской академии имени Кирова расскажут о борьбе с коронавирусной инфекцией и создании вакцины.

Напомним, что старт акции был дан в Москве 25 апреля, а всего военный состав посетит 50 городов России, от Мурманска до Владивостока.