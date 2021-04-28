Депутаты разрешили сносить ненужные здания в Петербурге

Заброшенные и ненужные дома, находящиеся в собственности города, смогут сносить под новое строительство. Фото: Артем КИЛЬКИН

Парламент Петербурга принял в первом чтении законопроект, позволяющий сносить здания, не пользующиеся спросом. Объекты, находящиеся в собственности города и не пользующиеся спросом у арендаторов, могут быть уничтожены, чтобы впоследствии на этом месте появилось что-то другое.

- На сегодня в Петербурге находятся здания и сооружения. преимущественно одноэтажные, которые не вовлекаются в деловой оборот не востребованы, не конкурентоспособны и морально устаревают. Предполагается что они будут выноситься на торги и в случае отсутствия спроса у участников, станут предметом обсуждения, - заявил представитель губернатора в Заксобрании Юрий Шестериков.

Чтобы здание снести, должны быть выполнены три условия: от исполнительных органов получена информация об отсутствии потребности, два раза подряд не подано ни одной заявки на аренду, два раза – ни одной заявки на покупку объекта.