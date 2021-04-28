Четыре тысячи военных примут участие в репетиции парада Победы на Дворцовой площади

Репетиция парада Победы пройдет в Петербурге 30 апреля. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Масштабная репетиция парада победы пройдет на Дворцовой площади Петербурга в пятницу. Утром 30 апреля на брусчатку перед Эрмитажем выйдут более четырех тысяч военнослужащих и около ста единиц техники.

- На Дворцовой площади военнослужащие в составе парадных расчетов отработают сценарий проведения парада, а также строевые приемы с оружием, торжественный марш в музыкальном сопровождении военного оркестра, - сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Кроме военных в тренировке примут участие кадеты, юнармейцы и сотрудники силовых ведомств северо-западного региона. Репетиции продолжатся в майские выходные дни, вплоть до 9 мая, когда состоится сам парад.