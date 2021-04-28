Линию Васильевского острова у ледокола «Красин» застроят разноэтажным жильем

Территорию у ледокола "Красин" застроят разноэтажным жильем. Фото: Яндекс. Карты.

Новый жилой комплекс переменой этажности появится на набережной Большой Невы, на береговой линии Васильевского острова. Напротив стоянки легендарного ледокола «Красин», на территории бывшей промзоны, ограниченной Масляным каналом, будут возведены дома высотой от 16 до 33 метров, то есть примерно до 10-11 этажей.

- Дома будут спускаться уступами к Неве, что характерно для исторической застройки Университетской набережной и набережной Лейтенанта Шмидта - на Масляный канал выйдут самые высокие здания, - пишет «Деловой Петербург».

Фасады будут отсылать к традициям «типовых» домов Северной столицы, но архитекторы из «Студии 44» видят ЖК как «новый Петербург».

Известно, что по проекту, который одобрил Комитет по охране и использованию памятников (КГИОП), будут «пробиты» улицы, не существовавшие с середины XVIII века.