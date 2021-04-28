КГИОП ответил на попытку перевести здание ДЛТ в статус федерального памятника

Здание ДЛТ хотят перевести в статус федерального памятника. Фото: vk.com/dlt

Комитет по использованию и охране памятников Петербурга (КГИОП) отреагировал на желание владельцев Дома ленинградской торговли - знаменитого ДЛТ сменить статус объекта культурного наследия регионального значения, на статус объекта федерального.

- Присвоить категорию федерального памятника могут только в федеральных органах по охране памятников. Акт государственной историко-культурной экспертизы – документации, которая обосновывает изменение статуса объекта культурного наследия регионального значения, будет перенаправлен на рассмотрение в Министерство культуры России, - рассказали газете «Петербургский дневник» в пресс-службе КГИОПа.

Там отметили, что экспертиза была выполнена по заказу коммерческой фирмы, при этом охранные обязанности собственника по содержанию зданий в обоих случаях фактически одинаковые. И перевод в федеральное подчинение никаких поблажек не дает.