Полиция составила протокол на блогера Артема Тарасова за драку в поезде

Артема Тарасова могут арестовать за драку в поезде "Москва - Санкт-Петербург". Фото: instagram.com/artemtarasov_mma

На блогера Артема Тарасова, задержанного на Московском вокзале в Петербурге в ночь с 27 на 28 апреля, в итоге составили административный протокол по статье за мелкое хулиганство. Напомним, поклонник ММА ранее пожаловался своим подписчикам на то, что его и друга насильно увели в отделении полиции и обвинили в драке в поезде. Тарасов заверял, что он никого руками не трогал, а у пострадавшего якобы связи в МВД. У полиции другая версия.

- Пьяные правонарушители находились в поезде сообщением «Москва-Санкт-Петербург». Они в присутствии свидетелей выражались нецензурной бранью и оскорбляли другого пассажира. Вдобавок на платформе Московского вокзала один из них ударил этого пассажира по лицу, - парируют в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

Тарасову и его другу теперь грозит административный арест на срок до 15 суток.