Петербурженку заставили через суд демонтировать незаконное остекление балкона

Суд обязал петербурженку демонтировать незаконное остекление балкона. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

ТСЖ обязало петербурженку через суд демонтировать незаконное остекление собственного балкона в одном из домов на Коломяжском проспекте в Приморском районе. Уполномоченный специалист установил наличие нарушения в мае прошлого года. Хозяйка действительно не согласовала работы на балконе и не взяла согласия на них со всех собственников дома. В итоге не всем местным жителям понравился измененный фасад. Ответчица попыталась сослаться на «балконную амнистию», но не сработало.

- Хозяйка квартиры не предоставила сведения о наличии согласия всех собственников МКД на осуществление ею работ, связанных с изменением фасада дома, - пояснили отказ в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В итоге у собственницы квартиры есть 30 дней на уничтожение остекления балкона. Кроме этого она заплатит 21 тысячу рублей ТСЖ за расходы по делу.