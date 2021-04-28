Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 апреля 2021 20:07

Петербурженку заставили через суд демонтировать незаконное остекление балкона

«Балконная амнистия» жительнице Приморского района не помогла
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий
Суд обязал петербурженку демонтировать незаконное остекление балкона.

Суд обязал петербурженку демонтировать незаконное остекление балкона.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

ТСЖ обязало петербурженку через суд демонтировать незаконное остекление собственного балкона в одном из домов на Коломяжском проспекте в Приморском районе. Уполномоченный специалист установил наличие нарушения в мае прошлого года. Хозяйка действительно не согласовала работы на балконе и не взяла согласия на них со всех собственников дома. В итоге не всем местным жителям понравился измененный фасад. Ответчица попыталась сослаться на «балконную амнистию», но не сработало.

- Хозяйка квартиры не предоставила сведения о наличии согласия всех собственников МКД на осуществление ею работ, связанных с изменением фасада дома, - пояснили отказ в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В итоге у собственницы квартиры есть 30 дней на уничтожение остекления балкона. Кроме этого она заплатит 21 тысячу рублей ТСЖ за расходы по делу.